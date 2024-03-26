ДПСУ звернулася до українців через затори на кордоні з Польщею

Тільки протягом останніх днів пасажиропотік в обох напрямках збільшився на 8 тисяч.

Українські прикордонники рекомендують нашим громадянам прокладати маршрут до Польщі через “Смільниці”, “Грушеве”, “Раві-Руській” та “Угриневе”.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Як зазначається, із наближенням Великодніх свят на кордоні з Польщею зростає потік осіб і транспорту. Тільки протягом останніх днів пасажиропотік в обох напрямках збільшився на 8 тисяч.

Для перетину кордону легковиками та автобусами подорожні найчастіше обирають пункти пропуску “Краківець” та “Шегині”. Через це перед цими пунктами пропуску спостерігається накопичення транспорту.

“Разом з тим прикордонники періодично фіксують черги також на в’їзд в Україну. Найменша динаміка руху спостерігається у “Смільниці”, “Грушеві”, “Раві-Руській” та “Угриневі”. З метою зменшення часу очікування в чергах рекомендуємо громадянам обирати ці пункти пропуску для перетину кордону”, - розповіли в ДПСУ.

Нагадаємо, що у Польщі різко відреагували на заяву посла Росії щодо ракети та ігнорування виклику до МЗС.

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