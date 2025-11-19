- Дата публикации
Гринчук уволили с должности министра энергетики
Светлана Гринчук уволена с должности главы Минэнерго.
Главу Министерства энергетики Светлану Гринчук уволили с должности. Решение поддержали 315 депутатов.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
«Светлана Гринчук уволена с должности Министра энергетики. За 315», — написал он.
Железняк также иронически высказался о местонахождении Гринчука.
«PS Если кто-то ее найдет, сообщите соответствующие правоохранительные органы», — отметил нардеп.
Как известно, Гринчук является фигуранткой дел, расследуемых НАБУ и САП.
Напомним, с должности главы Министерства юстиции в этот же день был уволен Галущенко.
Так, Верховная Рада 19 ноября проголосовала за увольнение Германа Галущенко с должности министра юстиции.
Галущенко также фигурирует в деле «Мидас».