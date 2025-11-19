ТСН в социальных сетях

Украина
174
1 мин

Гринчук уволили с должности министра энергетики

Светлана Гринчук уволена с должности главы Минэнерго.

Катерина Сердюк
Светлана Гринчук

Светлана Гринчук / © Facebook

Дополнено новыми материалами

Главу Министерства энергетики Светлану Гринчук уволили с должности. Решение поддержали 315 депутатов.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

«Светлана Гринчук уволена с должности Министра энергетики. За 315», — написал он.

Железняк также иронически высказался о местонахождении Гринчука.

«PS Если кто-то ее найдет, сообщите соответствующие правоохранительные органы», — отметил нардеп.

Как известно, Гринчук является фигуранткой дел, расследуемых НАБУ и САП.

Напомним, с должности главы Министерства юстиции в этот же день был уволен Галущенко.

Так, Верховная Рада 19 ноября проголосовала за увольнение Германа Галущенко с должности министра юстиции.

Галущенко также фигурирует в деле «Мидас».

