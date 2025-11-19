Самый длинный дом в мире находится в Украине: рассказываем в каком городе

Самое длинное здание в мире// фото: lutsk-day.com/beehive-house

Самый длинный жилой дом в мире находится в Украине, в городе Луцк. Это уникальное сооружение известно под названием «дом-улей» или «большая китайская стена» и является одним из величайших архитектурных достижений мира по длине. Его общая протяженность с учетом многочисленных ответвлений достигает почти 2,8 километра (2775 метров), а основная ось составляет около 1,75 километра.

Комплекс состоит из 38-40 домов разной этажности, а общее количество подъездов составляет около 120-156. В этих более чем 3000 квартирах проживает около 10 тысяч жителей, что делает этот дом настоящим «городом в городе» с собственной внутренней инфраструктурой, детскими площадками, дворами и магазинами.

История строительства и архитекторы самого длинного дома в мире

Строительство длилось более 11 лет — с 1969 по 1980 год. Сооружение было реализовано в период советского модернизма, проявлявшегося в новаторских проектах жилых комплексов того времени. Этот уникальный архитектурный стиль сочетает в себе большие масштабы с функциональностью.

Архитектура комплекса образована 38-40 секциями разной этажности — от 5 до 9 этажей, которые объединены в единую структуру с характерными поворотами под углом 120 градусов, образующую форму, подобную пчелиному вулику. Отсюда и название — дом «Улей».

Самый длинный дом в мире напоминает улей // фото: lutsk-day.com/beehive-house

Основными создателями этого проекта были архитекторы Василий Кузьмич Маловица и Ростислав Георгиевич Метельницкий. Василий Маловица был главным инженером и инициатором проекта, который отвечал за общую концепцию, а Ростислав Метельницкий руководил архитектурной мастерской, разрабатывавшей и воплощавшей проект. Они создали комплекс, напоминающий пчелиные соты (по форме и планировке), образуя лабиринтную структуру с удобными коммуникациями и жилищными условиями для тысяч жителей.

Сравнение с другими самыми длинными домами мира

Луцкий дом-улей уникален не только в Украине, но и в мире. Его протяженность свыше 2,7 километра делает его самым длинным жилым домом в мире, сопоставимым разве что с некоторыми жилыми комплексами в Японии, такими как Токио-зуди (Tokyo Zudī), имеющие длину около 2–2,5 километров.

Однако ни один из них не демонстрирует столь сложную многосекционную архитектуру и столь численное население в пределах одного здания. По длине луцкий комплекс уступает только таким архитектурным сооружениям, как Великая китайская стена, однако по функциональности и жилищному назначению он уникален. Это не просто дом, а целая жилая среда с современной планировкой и организацией жизни.

Таким образом, луцкий дом-улей — это не только рекордсмен по длине, но и интереснейший объект, ставший символом города. Его размер, сложность и социальное влияние поражают и остаются уникальными в мировой архитектурной практике.

Интересные факты о доме-улейе в Луцке

Это здание вызывает значительный интерес как у гостей областного центра Волыни, так и среди лучан. Уникальный архитектурный комплекс получил название «улей» из-за того, что планирование отдельных секций напоминает пчелиные соты, что особенно заметно со стороны высоты.

Первые жильцы после заселения отмечали, что ориентация в лабиринтной конструкции дома была сложной: из-за ряда поворотов и переходов, поначалу многим было трудно быстро находить свои квартиры.

До сих пор для местных жителей знаковыми ориентирами остаются зеленые насаждения и цветники, окружающие дом, помогая легче определить местонахождение в пределах комплекса.

Любопытно, что далеко не все жители полностью осознают, насколько уникальное сооружение они называют своим домом.

Протяженность этого гигантского жилищного комплекса равна расстоянию примерно четырех остановок городского транспорта, если ехать прямо, не считая многочисленных разветвлений. За веселой шуткой сообразительных лучан, дом нередко сравнивают с Великой китайской стеной за его масштаб и длину. При этом каждая секция, образующая ансамбль, имеет свой официальный адрес, что вполне логично из-за размера и сложности здания.