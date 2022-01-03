Харьковскую область накроет "ныряющий" циклон

Синоптики предупредили о сложных погодных условиях.
В Харьковскую область идет циклон из стран Балтии. Погода ухудшится с сегодняшнего дня. Синоптики прогнозируют колебания температуры: ожидаются вьюги, снежные заносы, на дорогах гололедица.
Об этом сообщили в Харьковском гидрометцентре.
"В результате прохождения активного "ныряющего" циклона из стран Балтии, 3 января, в понедельник, в Харьковской области произойдет усложнение погодных условий, а также ощутимые колебания температуры воздуха и атмосферного давления", — говорится в сообщении.
Прогнозируют облачную погоду, ночью снег, днем — снег, который перейдет в дождь. Ожидают метели и снежные заносы, на дорогах — гололедица. Температура воздуха ночью -10 -15°C, днем 0°+5°C.
Ранее в ГСЧС предупредили, что в Украине ухудшится погода.
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