Харківську область накриє "пірнальний" циклон

Синоптики попередили про складні погодні умови.

До Харківської області йде циклон з країн Балтії. Погода погіршиться від сьогодні. Синоптики прогнозують коливання температури: очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах — ожеледицю.

Про це повідомили у Харківському гідрометцентрі.

"Внаслідок проходження активного "пірнального" циклону з країн Балтії, 3 січня, в понеділок, на Харківщині відбудеться ускладнення погодних умов, а також відчутні коливання температури повітря і атмосферного тиску", — йдеться у повідомленні.

Прогнозують хмарну погоду, вночі сніжитиме, вдень — сніг, що змінюватиметься дощем та мрякою. Очікують на хуртовину та снігові замети, на дорогах — ожеледицю. Температура повітря вночі -10 -15°C, вдень 0°+5°C.

Негода в Україні: щонайменше 14 областей України другу добу розчищають наслідки хуртовин

Раніше у ДСНС попередили, що в Україні погіршиться погода.

Читайте також: