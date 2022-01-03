Харківську область накриє "пірнальний" циклон

Синоптики попередили про складні погодні умови.
До Харківської області йде циклон з країн Балтії. Погода погіршиться від сьогодні. Синоптики прогнозують коливання температури: очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах — ожеледицю.
Про це повідомили у Харківському гідрометцентрі.
"Внаслідок проходження активного "пірнального" циклону з країн Балтії, 3 січня, в понеділок, на Харківщині відбудеться ускладнення погодних умов, а також відчутні коливання температури повітря і атмосферного тиску", — йдеться у повідомленні.
Прогнозують хмарну погоду, вночі сніжитиме, вдень — сніг, що змінюватиметься дощем та мрякою. Очікують на хуртовину та снігові замети, на дорогах — ожеледицю. Температура повітря вночі -10 -15°C, вдень 0°+5°C.
Раніше у ДСНС попередили, що в Україні погіршиться погода.
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