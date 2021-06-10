Хотел попасть на футбольное поле: в Черкассах парень застрял в заборе

Самостоятельно ребенок выбраться не смогла, поэтому очевидцы вызвали спасателей.

В Черкассах спасатели освобождали 10-летнего мальчика. Он застрял в металлической ограды, когда пытался попасть на стадион.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Хотел пролезть на футбольное поле и застрял в заборе. В Черкассах спасателям пришлось освобождать из ловушки 10-летнего мальчика.

Произошло все на территории одного из черкасских лицеев. Стадион там закрыт. Школьник пытался пролезть туда под забором. Но немного не рассчитал и застрял.

Вылезти обратно из-под ограждения самостоятельно уже не смог. Поэтому очевидцы инцидента вызвали на место спасателей. Беднягу пришлось освобождать с помощью специального инструмента.

Новости Украины: в Черкассах 10-летний мальчик пытался пролезть под забором и застрял

Напомним, что Днепре мужчина залез к технологическому помещения котельной, где застрял в трубе и не мог оттуда выбраться пять дней. Освобождали его бойцы ГСЧС.

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