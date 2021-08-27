Исчез в День Независимости: в Николаеве ищут 18-летнего парня (приметы)

Исчез в День Независимости: в Николаеве ищут 18-летнего парня (приметы)

Парень не выходит на связь несколько дней.

В Николаеве исчез 18-летний Быков Алексей Юрьевич. Парень 24 августа ушел из дома по улице Чайковского и до сих пор не выходит на связь.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

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Приметы: среднего телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет в черные спортивные штаны, белую футболку с черными надписями, черные кроссовки с белой подошвой, при себе имел рюкзак из джинсовой ткани.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую информацию, сообщить в отделение полиции №2 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области (Ингульский ОП) по адресу: г. Николаев, ул. 12-я Продольная, 42-а или по телефонам (0512) 64-95-99, 102.

Напомним, в Херсоне исчезла девушка Иванна Бодак. Ее также еще ищут.

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