Избиение в Тернопольском ТЦК: двух работников военкомата будут судить

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В Тернопольской области будут судить двух военных ТЦК, которых обвиняют в избиении, пытках и лишении свободы военнообязанных.

По этому передают Офис генпрокурора и ГБР.

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Речь идет о командире и солдате-гранатометчике отделения охраны Тернопольского объединенного городского ТЦК и СП.

По словам правоохранителей, работники ТЦК избили военнообязанных. Инцидент произошел в октябре 2023 года.

Как установило следствие, вечером 6 октября в центре Тернополя солдат-гранатометчик с другими военнослужащими остановили местного жителя для проверки документов.

Выяснив, что мужчина родился в российском Мурманске, хоть и является гражданином Украины, они предложили ему проехать в военкомат. После отказа жители Тернополя насильно затолкали в автомобиль, нанося при этом удары, и доставили в помещение ТЦК.

Впоследствии его и еще одного мобилизованного военные избили в помещении военкомата. Солдат-гранатометчик и командир отделения охраны нанесли удары мужчинам, лежавшим на кроватях в ТЦК. Соответствующее видео было распространено в соцсетях. Один из пострадавших получил средней тяжести телесные повреждения, а другой – легкие.

Следствие установило, что таким образом работники ТЦК хотели силой заставить мужчин пройти военно-врачебную комиссию, а также наказать их за конфликт с дежурным, которого пытались избить и отобрать оружие.

Солдата-гранатометчика обвиняют в незаконном лишении свободы человека, пытках и умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести.

Командир отделения охраны — в пытках и нанесении легких телесных повреждений.

Обоим военным суд избрал меры пресечения – ночной домашний арест и отстранил от занимаемых должностей.