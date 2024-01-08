Побиття у Тернопільському ТЦК: двох працівників військкомату судитимуть

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На Тернопільщині судитимуть двох військових ТЦК, яких звинувачують у побитті, катуванні та позбавленні волі військовозобов’язаних.

Ппо це передають Офіс генпрокурора і ДБР.

Йдеться про командира та солдата-гранатометника відділення охорони Тернопільського об'єднаного міського ТЦК та СП.

За словами правоохоронців, працівники ТЦК побили військовозобов’язаних. Інцидент трапився в жовтні 2023 року.

Як встановило слідство, увечері 6 жовтня у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів.

З’ясувавши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, вони запропонували йому проїхати до військкомату. Після відмови тернополянина силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили до приміщення ТЦК.

Згодом його та ще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату. Солдат-гранатометник та командир відділення охорони завдали ударів чоловікам, які лежали на ліжках у ТЦК. Відповідне відео було поширене в соцмережах. Один з потерпілих отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження, а інший – легкі.

Слідство встановило, що таким чином працівники ТЦК хотіли силою змусити чоловіків пройти військово-лікарську комісію, а також покарати їх за конфлікт з черговим, якого ті намагалися побити та відібрати зброю.

Солдата-гранатометника обвинувачують у незаконному позбавлені волі людини, катуванні та умисному завданні тілесних ушкоджень середньої важкості.

Командира відділення охорони — у катуванні та завданні легких тілесних ушкоджень.

Обом військовим суд обрав запобіжні заходи – нічний домашній арешт та відсторонив від займаних посад.