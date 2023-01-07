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Как не перегрузить сеть электроприборами: простые советы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Как не перегрузить сеть электроприборами: простые советы

Фото: Associated Press

Чтобы не подвергать сети существенным перегрузкам, потребителям нужно соблюдать несколько простых советов.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального марафона «Единые новости», - пишет «Интерфакс-Украина».

В частности, не включайте одновременно несколько энергоемких приборов, а при отключении электроэнергии выключать приборы из розеток.

"При отключении э/э очень рекомендую выключать приборы из розеток. Когда происходит включение, то большая нагрузка идет на сети. Потребление большого многоэтажного дома – это 1,2-1,3 МВт. Поэтому большие нагрузки на системы включения/выключения, выключатели банально выходят из строя, и их нужно будет заменять", – пояснил энергетик.

Напомним, что украинская энергосистема перенесла уже 11 ракетных и 14 беспилотных атак российских захватчиков. Генерация ДТЭК была атакована уже 24 раза, в том числе вражеской артиллерией, в результате которых были повреждены в той или иной степени все 6 ТЭС ДТЭК, 26 энергетиков ранены, 3 погибли.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, что ранее в ДТЭК сообщили, какой вред беспилотники наносят энергосистеме. В частности, БПЛА наносят энергосистеме не меньше вреда, чем ракеты. 

Ранее на Сумщине в результате вражеского обстрела пограничных громад повреждены электролинии

Также в Украине растет потребление электроэнергии: до всех областей доведены лимиты. Украинцев призывают разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно.

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