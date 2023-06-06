В инструкции также объяснено, как можно смастерить фильтр для воды.

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в некоторых населенных пунктах может быть дефицит питьевой воды, поэтому нужно быть готовым ко всем вызовам.

Авторы проекта dovidka.info от Центра стратегических коммуникаций создали видеоинструкцию о том, как очистить воду в домашних условиях.

Чтобы очистить воду в домашних условиях, сначала процедите грязную жидкость через чистую ткань. Дайте ей отстояться в закрытой емкости в течение 24-48 часов. После этого отфильтруйте жидкость от образовавшегося осадка.

Если у вас нет фильтра, его можно смастерить своими руками. Для этого понадобится обычная пластиковая бутылка, гравий, песок или древесный-активированный уголь. Отрежьте дно бутылки, засыпьте фильтрующий элемент в емкость и залейте отстоянную воду внутрь.

После фильтрации нужно прокипятить жидкость. После этого воду можно потреблять.

Как очистить воду в домашних условиях: видеоинструкция

Подрыв Каховской ГЭС

Российские войска взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня, в результате чего днепровской водой затопило значительную часть Херсонской области, в том числе жилые дома и хозяйственные постройки. Уровень воды может подняться до 5 м. В регионе проводится эвакуация. Станция уничтожена полностью и восстановлению не подлежит.

В результате военного преступления без питьевой воды могут остаться жители Херсонщины и оккупированного Крыма. Подрыв станции представляет угрозу и для Запорожской АЭС (пока там все спокойно), а также биосферы.

По факту подрыва ГЭС Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН. В то же время российские власти цинично называют теракт "диверсией Киева", а Следком РФ открыл уголовное дело.

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