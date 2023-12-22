Как правильно установить елку дома: самые важные советы

Важно помнить: чтобы ваша елка не упала, нужно поставить ее на стойкую поверхность.

Украинцам в канун новогодних праздников напомнили о важности соблюдения правил безопасности, чтобы ваша рождественская елка стала только источником радости.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как отмечается, чтобы ваша елка не упала, нужно поставить ее на стойкую поверхность. Важно избежать контакта веток со стенами и потолком, а также расстояние от электроприборов.

Какие еще правила важно соблюдать:

Избегайте пожаров: на елку запрещается устанавливать свечи, бенгальские огни или украшать ее воспламеняющимися материалами.

Перед использованием электрогирлянды не используйте самодельные или неисправные электроприборы. Не оставляйте иллюминацию без присмотра.

Дети могут находиться рядом с елкой, на которой включена гирлянда, только при условии присутствия взрослых. Обеспечьте наблюдение и защиту детей от возможных опасностей.

Напомним, что в новогодние праздники важно соблюдать определенное поведение за столом и с умом употреблять пищу.

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