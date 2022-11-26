Канада выделила Украине средства для закупки генераторов

Канада выделила десять миллионов долларов, чтобы Украина закупила генераторы для критической инфраструктуры.

Об этом сообщил в Twitter министр международного развития Канады Харджит Саджан.

"В то время как Путин продолжает свои безрассудные нападения на невинных людей, наша решимость помочь Украине только укрепляется. Мы выделили 10 миллионов долларов Международной организации по миграции для закупки и распространения генераторов для критической инфраструктуры в Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, Европейский Союз передаст Украине 200 средних трансформаторов, один крупный автотрансформатор и 40 электрогенераторов. В частности, каждый из генераторов может обеспечить бесперебойным электропитанием больницу малого и среднего размера.

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