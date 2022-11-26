Канада виділила Україні кошти для закупівлі генераторів

Канада виділила десять мільйонів доларів, аби Україна закупила генератори для критичної інфраструктури.

Про це повідомив у Twitter міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан.

"У той час, як Путін продовжує свої безрозсудні напади на безневинних людей, наша рішучість допомогти Україні лише зміцнюється. Ми виділили 10 мільйонів доларів Міжнародній організації з міграції для закупівлі та розповсюдження генераторів для критичної інфраструктури в Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Європейський Союз передасть Україні 200 середніх трансформаторів, один великий автотрансформатор та 40 електрогенераторів. Зокрема, кожен із генераторів може забезпечити безперебійним електроживленням лікарню малого та середнього розміру.

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