Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Канада виділила Україні кошти для закупівлі генераторів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
34
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Канада виділила Україні кошти для закупівлі генераторів

Фото: УНІАН

Йдеться про 10 млн доларів.

Канада виділила десять мільйонів доларів, аби Україна закупила генератори для критичної інфраструктури.

Про це повідомив у Twitter міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан.

"У той час, як Путін продовжує свої безрозсудні напади на безневинних людей, наша рішучість допомогти Україні лише зміцнюється. Ми виділили 10 мільйонів доларів Міжнародній організації з міграції для закупівлі та розповсюдження генераторів для критичної інфраструктури в Україні", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, Європейський Союз передасть Україні 200 середніх трансформаторів, один великий автотрансформатор та 40 електрогенераторів. Зокрема, кожен із генераторів може забезпечити безперебійним електроживленням лікарню малого та середнього розміру.

Читайте також:

"Генератори надії", Захід допомагає подолати енергетичну кризу

"Генератори надії", Захід допомагає подолати енергетичну кризу
 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
34
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація