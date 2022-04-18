Когда сажать картофель в Украине в апреле, мае 2022 года

Когда лучше сажать картофель в 2022 году в Украине: до Пасхи или после? При какой температуре, в какие дни по лунному календарю нужно сажать картофель, чтобы получить максимальный урожай – в материале ТСН.ua.

Когда сажать картофель

Основной фактор, на который нужно обращать внимание при решении, когда сажать картофель, – это температура, и даже не воздуха, а почвы. Сажать картофель в Украине нужно, когда не будет ночных заморозков, а почва прогреется до 8-10° тепла. В последней трети апреля вероятно будет именно такая температура, вот тогда и лучше всего сажать картофель. Конечно, температура сильно отличается в зависимости от региона. В северных областях картофель можно сажать в начале или в середине мая, в южных – начинать в середине апреля. Главное, ориентироваться на температуру почвы.

Когда лучше сажать картофель: до Пасхи или после

Конкретных запретов или рекомендаций по посадке картофеля в Страстную неделю нет. Главное - это ориентироваться на температуру, погодные условия для посадки картофеля. Можно сажать картофель в любой день Страстной недели, но желательно эту работу завершить до Страстной пятницы.

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Когда сажать картофель по лунному календарю

Картофель, так же, как и другие корнеплоды, лучше сажать, когда Луна спадает. В апреле такими днями, благоприятными для посадки картофеля, являются 18, 21, 22, 26, 27 числа, в мае, согласно лунному календарю, лучше всего сажать картофель 1-6, 10-11, 15, 17, 19, 23-24, 27, 31 числа.

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