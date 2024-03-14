Курс валют на 15 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта немного потеряла в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 15 марта. Стоимость доллара – 38,68 грн. Евро немного потерял и будет стоить 42,28, а польский злотый держится вчерашней отметки.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,68 грн

Курс евро

1 евро – 42,28 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 9,88 грн

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,65 – 38,95 грн

"Сбербанк" — 38,60 — 38,84 грн

"ПУМБ" – 38,50 – 38,80 грн

"УкрСиббанк" — 38,40 — 39,00 грн

"Укрэксимбанк" – 38,35 – 38,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,60 – 42,60 грн

"Сбербанк" — 41,84 — 42,43 грн

"ПУМБ" – 41,90 – 42,50 грн

"УкрСиббанк" — 41,80 — 42,70 грн

"Укрэксимбанк" – 41,80 – 42,60 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,60 – 9,90 грн

"Сбербанк" — 9,35 — 9,90 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,60 – 10,00 грн

Райффайзен Банк — 9,20 — 9,84 грн

Как ранее сообщал Тарас Лесовой, глава департамента казначейства Глобус Банка, в течение этой недели, то есть до конца дня 17 марта, глобальные тренды валютного рынка не изменятся. В первую очередь речь идет о частично либерализированном межбанке, где регулятор мягко коррелирует курсы через механизм валютных интервенций.

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