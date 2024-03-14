Курс валют на 15 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта немного потеряла в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 15 марта. Стоимость доллара – 38,68 грн. Евро немного потерял и будет стоить 42,28, а польский злотый держится вчерашней отметки.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 38,68 грн
Курс евро
- 1 евро – 42,28 грн
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,88 грн
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 38,65 – 38,95 грн
- "Сбербанк" — 38,60 — 38,84 грн
- "ПУМБ" – 38,50 – 38,80 грн
- "УкрСиббанк" — 38,40 — 39,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,35 – 38,95 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 41,60 – 42,60 грн
- "Сбербанк" — 41,84 — 42,43 грн
- "ПУМБ" – 41,90 – 42,50 грн
- "УкрСиббанк" — 41,80 — 42,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,80 – 42,60 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,60 – 9,90 грн
- "Сбербанк" — 9,35 — 9,90 грн
- "ПУМБ" – 9,50 – 9,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,60 – 10,00 грн
- Райффайзен Банк — 9,20 — 9,84 грн
Как ранее сообщал Тарас Лесовой, глава департамента казначейства Глобус Банка, в течение этой недели, то есть до конца дня 17 марта, глобальные тренды валютного рынка не изменятся. В первую очередь речь идет о частично либерализированном межбанке, где регулятор мягко коррелирует курсы через механизм валютных интервенций.
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