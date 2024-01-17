Курс валют на 18 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 18 января. Стоимость доллара – 37,8977, что меньше курса предыдущего дня, 17 января. Евро стоит 41,2100, а злотый – 9,3716 гривен.

Такой курс валют предоставляет НБУ.

Курс доллара

1 доллар США 18 января стоит 37,8977.

Курс евро

1 евро – 41,2100 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 9,3716 грн.

Курс доллара в банках

Приватбанк – 39,8 – 40,3 грн;

Сбербанк – 40,25 – 40,85 грн;

Укрэксимбанк – 40,15 – 40,65 грн;

Райффайзен – 40,0 – 40,5 грн.

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,40 – 42,40 грн

"Сбербанк" — 42,00 — 42,65 грн

"ПУМБ" – 41,60 – 42,30 грн

"Укрсиббанк" – 41,45 – 42,55 грн

"Укрэксимбанк" – 41,85 – 42,65 грн

Курс злотого в банках

"Сбербанк" — 9,45 — 9,85 грн

"ПУМБ" – 9,10 – 9,80 грн

"Укрэксимбанк" – 9,30 – 9,65 грн

"ПУМБ" – 9,40 – 9,80 грн

Относительно безналичного курса при оплате картой в банках в Приватбанке придется оплатить 37,45 грн за доллар, в Сбербанке – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

Напомним, по словам доктора экономических наук, профессора КНУ имени Шевченко, гендиректора Advanter Group Андрея Длигача, помощь Украине от западных партнеров может поступить не ранее февраля 2024-го, что незначительно повлияет на курс валют.

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