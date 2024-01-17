Курс валют на 18 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар упал, другая валюта держится стабильно.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 18 января. Стоимость доллара – 37,8977, что меньше курса предыдущего дня, 17 января. Евро стоит 41,2100, а злотый – 9,3716 гривен.
Такой курс валют предоставляет НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США 18 января стоит 37,8977.
Курс евро
- 1 евро – 41,2100 грн
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,3716 грн.
Курс доллара в банках
- Приватбанк – 39,8 – 40,3 грн;
- Сбербанк – 40,25 – 40,85 грн;
- Укрэксимбанк – 40,15 – 40,65 грн;
- Райффайзен – 40,0 – 40,5 грн.
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 41,40 – 42,40 грн
- "Сбербанк" — 42,00 — 42,65 грн
- "ПУМБ" – 41,60 – 42,30 грн
- "Укрсиббанк" – 41,45 – 42,55 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,85 – 42,65 грн
Курс злотого в банках
- "Сбербанк" — 9,45 — 9,85 грн
- "ПУМБ" – 9,10 – 9,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,30 – 9,65 грн
- "ПУМБ" – 9,40 – 9,80 грн
Относительно безналичного курса при оплате картой в банках в Приватбанке придется оплатить 37,45 грн за доллар, в Сбербанке – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
Напомним, по словам доктора экономических наук, профессора КНУ имени Шевченко, гендиректора Advanter Group Андрея Длигача, помощь Украине от западных партнеров может поступить не ранее февраля 2024-го, что незначительно повлияет на курс валют.
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