Курс валют на 27 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 27 декабря. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США упала на 2 копейки и составляет 41,84 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,84 (-2 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,51 (+/- 0коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,20 (+3 коп.)

Ранее речь шла о том, что гривна обваливается на глазах. Эксперты прогнозируют непростую неделю для курса валют. Что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты? Чего ждать от курса на неделе – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

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