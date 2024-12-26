Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Курс валют на 27 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Дата публикации
Просмотры
69
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Курс валют на 27 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / Фото: ТСН.ua

Американский доллар потерял в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 27 декабря. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США упала на 2 копейки и составляет 41,84 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,84 (-2 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,51 (+/- 0коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,20 (+3 коп.)

Ранее речь шла о том, что гривна обваливается на глазах. Эксперты прогнозируют непростую неделю для курса валют. Что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты? Чего ждать от курса на неделе – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация