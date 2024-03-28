Курс валют на 29 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар не изменился в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 27 марта. Так, по сравнению с предыдущим днем доллар США и не упал, и не вырос, так что остался на уровне 39,22 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,22 (+/- 0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,36 (-8 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,82 (-1 коп.)
Ранее говорилось, что курс доллара в Украине упорно идет вверх и даже когда снижается, то все равно остается выше, чем был раньше. Убит еще один невеселый рекорд – официальный курс впервые в истории превысил 39 гривен, никогда Нацбанк не давал так много гривен за однодолларовую американскую банкноту.
Чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.
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