Лубинец указал на ошибки властей в подходе к мобилизации

По мнению омбудсмена Дмитрия Лубинца, главной ошибкой власти стало то, что госорганы не объяснили обществу, что на самом деле ни одной новой волны призыва после принятия нового закона о мобилизации не будет.

Об этом уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сказал в интервью "НВ".

"У нас же мобилизационные процессы проходят в обществе давно. У нас война с 2014 года. Она же происходит у нас каждый день. Нам нужно изменить подходы", – сказал омбудсмен.

В частности, отметил Лубинец, необходимо больше заниматься рекрутингом, показывать, что служба в армии — это достойно оплачиваемая профессия, которая достойно признается в украинском обществе, и что есть перечень ненарушаемых базовых прав. Это касается и самого военнослужащего и его семьи.

"Я надеялся, что и реформа органов, занимающихся этой работой, которая была начата несколько лет назад, закончится тем, что как раз новый законопроект предложит, чтобы мы наконец-то отошли от этих бумажных моделей поведения, чтобы убрали возможность человеческого вмешательства решать, этот ли эта идут в армию, или наоборот — не идут. Именно это является предпосылкой того, что будет преодолена коррупционная составляющая и другие проблемы, которые на данный момент я наблюдаю в работе ТЦК", — отметил Лубинец.

Напомним, глава ВР Руслан Стефанчук рассказал, что Рада передала Кабмину свое видение законопроекта о мобилизации, в частности, что касается ограничения конституционных прав граждан, привлечения в армию людей с инвалидностью третьей группы и приемлемости "электронного решения вопросов" учета военнообязанных.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.