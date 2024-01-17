Лубінець вказав на помилки влади в підході до мобілізації

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець розповів, які помилки, на його думку, допустила влада в питанні "мобілізаційного" законопроєкті.

На думку омбудсмена Дмитра Лубінця, головною помилкою влади стало те, що держоргани не пояснили суспільству, що насправді жодної нової хвилі призову після ухвалення нового закону про мобілізацію не буде.

Про це уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець сказав в інтерв'ю "НВ".

"У нас же мобілізаційні процеси відбуваються в суспільстві давно. У нас війна з 2014 року. Вона ж відбувається у нас кожен день. Нам треба змінити підходи", - сказав омбудсмен.

Зокрема, зазначив Лубінець, необхідно більше займатися рекрутингом, показувати, що служба в армії - це професія, яка гідно оплачується, яка гідно визнається в українському суспільстві, і що є перелік базових прав, які не порушуються. Це стосується і самого військовослужбовця, і його родини.

"Я сподівався, що і реформа органів, що займаються цією роботою, яка була розпочата кілька років тому, закінчиться тим, що якраз новий законопроєкт запропонує, щоб ми нарешті відійшли від цих паперових моделей поведінки, щоб прибрали можливість людського втручання вирішувати, цей чи ця йде в армію, або навпаки - не йдуть. Саме це є передумовою того, що буде подолана корупційна складова та інші проблеми, які станом на зараз я спостерігаю в роботі ТЦК", - зазначив Лубінець.

Нагадаємо, очільник ВР Руслан Стефанчук розповів, що Рада передала Кабміну своє бачення законопроєкту про мобілізацію, зокрема, що стосується обмеження конституційних прав громадян, залучення до війська людей з інвалідністю третьої групи та прийнятність "електронного розв'язання питань" обліку військовозобов'язаних.

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