Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Майдан-3" в Украине: Буданов рассказал об опасной операции Кремля

"Майдан-3" в Украине: Буданов рассказал об опасной операции Кремля

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов/Скриншот

Буданов признал, что пророссийские силы до сих пор есть в Украине.

Кремель продолжает в Украине операцию "Майдан-3", и она продвигается.

Об этом сказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью News Украина.

"Они четко понимают, что чисто пророссийские силы сейчас не смогут функционировать. Поэтому они камуфлируют это под разного рода деятельность, под разные вопросы социальной напряженности. И это не будет выглядеть, оно не должно выглядеть как какая-нибудь пророссийская позиция. Нет. Абсолютно нет", – объяснил глава ГУР.

Напомним, ранее Кирилл Буданов резко ответил на фейки россиян о своей "ликвидации".

Читайте ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Следующая публикация