"Майдан-3" в Украине: Буданов рассказал об опасной операции Кремля

Буданов признал, что пророссийские силы до сих пор есть в Украине.
Кремель продолжает в Украине операцию "Майдан-3", и она продвигается.
Об этом сказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью News Украина.
"Они четко понимают, что чисто пророссийские силы сейчас не смогут функционировать. Поэтому они камуфлируют это под разного рода деятельность, под разные вопросы социальной напряженности. И это не будет выглядеть, оно не должно выглядеть как какая-нибудь пророссийская позиция. Нет. Абсолютно нет", – объяснил глава ГУР.
Напомним, ранее Кирилл Буданов резко ответил на фейки россиян о своей "ликвидации".
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