"Майдан-3" в Украине: Буданов рассказал об опасной операции Кремля

Буданов признал, что пророссийские силы до сих пор есть в Украине.

Кремель продолжает в Украине операцию "Майдан-3", и она продвигается.

Об этом сказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью News Украина.

На вопрос журналиста, каким образом операция продвигается, Буданов ответил: "Этот вопрос, который уже касается государственной тайны. Извините, больше, чем было сказано, я уже не могу рассказать. Но еще раз вам говорю: россияне над этим работают" . По его словам, пророссийские силы до сих пор в Украине, однако они четко не показывают пророссийскую позицию.

"Они четко понимают, что чисто пророссийские силы сейчас не смогут функционировать. Поэтому они камуфлируют это под разного рода деятельность, под разные вопросы социальной напряженности. И это не будет выглядеть, оно не должно выглядеть как какая-нибудь пророссийская позиция. Нет. Абсолютно нет", – объяснил глава ГУР.

Напомним, ранее Кирилл Буданов резко ответил на фейки россиян о своей "ликвидации".

Читайте ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.