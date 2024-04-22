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"Майдан-3" в Україні: Буданов розповів про небезпечну операцію Кремля

"Майдан-3" в Україні: Буданов розповів про небезпечну операцію Кремля

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов / Скриншот

Буданов визнав, що проросійські сили досі є в Україні.

Кремель продовжує в Україні операцію "Майдан-3", і вона просувається.

Про це сказав очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю News Україна.

"Вони чітко розуміють, що суто проросійські сили зараз не зможуть функціонувати. Тому вони камуфлюють це під різного роду діяльність, під різні питання соціальної напруженості. І це не буде виглядати, воно не має виглядати як якась проросійська позиція. Ні. Абсолютно ні", - пояснив очільник ГУР.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов різко відповів на фейки росіян про свою "ліквідацію".

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