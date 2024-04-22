"Майдан-3" в Україні: Буданов розповів про небезпечну операцію Кремля

Буданов визнав, що проросійські сили досі є в Україні.

Кремель продовжує в Україні операцію "Майдан-3", і вона просувається.

Про це сказав очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю News Україна.

На запитання журналіста, яким чином операція просувається, Буданов відповів: "Це питання, яке вже стосується державної таємниці. Вибачте, більше, ніж те, що було сказано, я вже не можу розповісти. Але ще раз вам кажу: росіяни над цим працюють". За його словами, проросійські сили досі є в Україні, однак вони чітко не показують проросійську позицію.

"Вони чітко розуміють, що суто проросійські сили зараз не зможуть функціонувати. Тому вони камуфлюють це під різного роду діяльність, під різні питання соціальної напруженості. І це не буде виглядати, воно не має виглядати як якась проросійська позиція. Ні. Абсолютно ні", - пояснив очільник ГУР.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов різко відповів на фейки росіян про свою "ліквідацію".

Читайте провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.