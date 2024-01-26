Майор ВСУ о массовом штурме Авдеевки врагом: "Есть такие мысли"

ВСУ держат позиции в районе Авдеевки. Враг пытается штурмовать их, но неудачно.

Об этом рассказал майор ВСУ Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона.

Как отмечает майор, постоянно ведутся артобстрелы. За последние несколько дней происходит большое скопление разведывательных дронов. Оккупанты пытаются изучить локации наших бойцов, их заграждения, которые выставляют против них. Есть такие мнения, что противник готовится к более массированному штурму.

Чем враг может активизировать штурм

По словам Цехоцкого, россияне могут активизировать штурм использованием техники. На Авдеевском направлении этого практически не происходит, только на дальних подступах, подвезти личный состав. А так массированно, как было в начале октября – такого нет.

"Но они в район Донецка опрокинули танки, опрокидывают свежие войска. Пожалуй, есть какая-то задумка. Но разведка боем, которую они проводят каждый день и каждую ночь, результатов им не дает, поэтому, пожалуй, трудно определиться, в какое направление бить", – отмечает он.

Захватчики делали попытки оцепить Авдеевку, у них не получилось ничего. В последнее время они били Авдеевку "в лоб", пытаясь совершить так называемые выходы через канализационный люк, так называемую трубу. Прорывы тоже успеха не имели.

"Видимо будет, но мы к этому готовы всегда, поэтому достойно их встретим", — уверяет майор ВСУ.

Ранее о том, что оккупанты готовятся усилить наступление на Авдеевку, писали в ISW.

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