Майор ЗСУ про масовий штурм Авдіївки ворогом: "Є такі думки"

ЗСУ тримають позиції в районі Авдіївки. Ворог намагається штурмувати їх, проте невдало.

Про це розповів майор ЗСУ Сергій Цехоцький в ефірі телемарафону.

Як наголошує майор, постійно ведуться артобстріли. За останні кілька днів відбувається велике скупчення розвідувальних дронів. Окупанти намагаються вивчити локації наших бійців, їхні загородження, які виставляють проти них. Є такі думки, що противник готується до більш масованого штурму.

Чим ворог може активізувати штурм

За словами Цехоцьковго, росіяни можуть активізувати штурм використанням техніки. На Авдіївському напрямку цього практично не відбувається, лише на дальніх підступах, підвезти особовий склад. А так масовано, як було на початку жовтня – такого немає.

"Але вони в район Донецька перекинули танки, перекидають свіжі війська. Мабуть, є якась задумка. Але розвідка боєм, яку вони проводять кожен день і кожну ніч, результатів їм не дає, тому, мабуть, тяжко визначитися, в який напрямок бити", – зазначає він.

Загарбники робили спроби оточити Авдіївку, в них не вийшло нічого. Останнім часом вони били Авдіївку "в лоба", намагаючись здійснити так звані виходи через каналізаційний люк, так звану трубу. Прориви теж успіху не мали.

"Мабуть, буде, але ми до цього готові завжди, тому гідно їх зустрінемо", – запевняє майор ЗСУ.

Раніше про те, що окупанти готуються посилити наступ на Авдіївку, писали в ISW.

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