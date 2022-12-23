Медицинский фронт: как бизнес совместно с волонтерами помогает спасать здоровье украинцев

Военная агрессия, которую в нашу страну принесла россия, поставила под угрозу не только суверенитет Украины, но и самое ценное – это жизнь и здоровье людей.

Многие украинцы из-за военных действий, постоянных обстрелов и временной оккупации оказались без доступа к качественной медицинской помощи и лекарствам. Также из-за обилия ранений гражданских и военных от обломков российских ракет, снарядов и мин потребовались средства тактической медицины, на которые сразу возник дефицит, поскольку война нарушила логистику обеспечения медицинских препаратов и оборудования.

Поэтому, понимая сверхважность медицинской помощи для воюющей страны, плечо поддержки Украине в этом направлении с первых дней полномасштабной войны подставили международные партнеры, бизнес и инвесторы, которые совместно с украинскими волонтерами начали оказывать разностороннюю медицинскую поддержку мирному населению и военным. В частности, Corteva Agriscience – глобальный производитель семян и средств защиты растений, работающий более чем в 140 странах мира. С начала широкомасштабного вторжения компания едва ли не единственная на своем рынке прекратила бизнес в стране-агрессоре, чтобы не поддерживать кровавый режим. И реализует многие гуманитарные проекты поддержки украинцев, в частности в сфере медицины.

Кроме работы с фондами, компания наладила финансирование и поставку необходимых медикаментов для нужд общин и госпиталей в Киевской, Полтавской и Харьковской областях, организуя закупку товаров за рубежом, включая турникеты, кровоостанавливающие материалы, обезболивающие, антибиотики и т.д. Часть материалов предоставляли сотрудники компании как собственное пожертвование через американскую некоммерческую организацию Конвой Надежды.

«Corteva Agriscience всегда стремилась поддержать людей, оказавшихся в затруднительном положении. Во время войны обеспечение медикаментами и оборудованием населения и госпиталей крайне важно, ведь в сочетании с профессионализмом и самоотверженностью медиков это, без преувеличения, спасает сотни жизней. Всего компания выделила в поддержку украинцев более 60 миллионов гривен и стремится продолжать поддерживать людей уязвимых категорий», – добавляет Олеся Кучинская, специалист по корпоративной системе здравоохранения в Центральной, Восточной Европе и Турции.

Поиск медицинских препаратов, средств тактической медицины и оборудования

После начала широкомасштабной агрессии России серьезной проблемой в Украине из-за разрушения логистики стал дефицит жизненно необходимых лекарств. Запасы аптек быстро кончились, а завезти новые партии препаратов было очень тяжело. И украинцы с хроническими и сложными заболеваниями, жизнь которых напрямую зависит от препаратов, стали наиболее уязвимыми и нуждались в немедленной поддержке. И эту поддержку очень быстро начали оказывать благотворительные фонды и организации, которые смогли с помощью иностранных партнеров наладить закупки и поставки в Украину из-за границы всего необходимого, начиная от гормональных препаратов, заканчивая кровоостанавливающими средствами и даже дорогостоящим медицинским оборудованием.

Как вспоминает Лариса Сидельник, координатор программ Всеукраинского БФ «Крона», который начиная с 2007-го оказывает медпомощь детям, после 24 февраля к ним посыпались запросы от взрослых людей с онко- и другими сложными заболеваниями помочь найти лекарства.

«Для нашего фонда сфера здоровья – основное направление. С начала создания мы оказываем помощь в лечении детям с тяжелыми болезнями (онкозаболевания, редкие иммунные заболевания, нейрохирургические проблемы). Но с начала полномасштабной войны мы начали помогать и взрослым, поскольку вся логистика обеспечения медпрепаратами "улетела", люди уезжали, меняли место лечения. Нам нужно было быстро искать остатки лекарства для них в Украине или покупать препараты за рубежом и организовывать их доставку. Искали за границей, покупали и доставляли», – рассказывает Лариса.

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Также, по ее словам, очень нужны были средства тактической медицины, в частности, кровоостанавливающие для госпиталей и полевых медиков. На них в Украине возник острый дефицит. БФ искал эти средства за границей, закупал и доставлял в Украину. Затем в "Крону" начали обращаться медики и больницы с просьбой помочь обустроить подвалы для перемещения туда операционных и пациентов, а также помочь найти и приобрести необходимое медицинское оборудование.

"Мы закупили кровоостанавливающие средства, хирургические нити, аппараты для лечения ран в госпитале и больнице. Не переставали помогать и детям. Кому-то лекарство купили, двоим детям оплатили шунты для нейрохирургических операций, одному ребенку тележку за границу передали, одному мальчику оплатили операцию на позвоночнике. Это дети со всей Украины, среди которых есть и ВПЛ, и такие, которые живут близко к линии фронта», – отметила координатор программ БФ.

Лариса Сидельник отметила, что количество запросов от медучреждений, в частности из Львовской, Харьковской, Запорожской, Николаевской областей и Киева постоянно увеличивалось, и «Крона» начала также фокусироваться на потребностях медицинских учреждений тех регионов, наиболее пострадавших от войны.

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При поддержке Corteva "Крона" смогла приобрести важное медицинское оборудование для медучреждений северных и южных регионов Украины. Они закупили функциональные кровати для медицинского центра Северного региона в Харькове, дефибрилляторы и аппараты подогрева крови для Сумского госпиталя, аспираторы, дефибрилляторы, кровоостанавливающие средства для больниц в Николаевской области.

«Эта инициатива направлена на помощь раненым и пострадавшим в самых горячих по количеству обстрелов регионах. И мы очень благодарны компании за системную помощь, ведь во время войны потребность в лекарствах огромная, а без поддержки обеспечить все потребности в лекарствах очень сложно», – отметила Лариса Сидельник и добавила, что «Крона» и дальше будет поддерживать как медицинские учреждения, так и адресно украинцев в борьбе с болезнями и последствиями для здоровья от войны.

Спасение раненых военных

Другим вызовом в Украине стала качественная медицинская помощь раненым защитникам, поскольку из-за особенности и сложности ранений, полученных в результате боевых действий, в обычных больницах не всегда есть возможность спасти жизнь воинам. Поэтому очень важной стала поддержка и оснащение всем необходимым военных медицинских учреждений, военных врачей, а также полевых медиков. «Очень важна в Украине качественная военная медицинская помощь, которую оказывают раненым защитникам. В обычной больнице спасти тяжелораненого военного сложно – нужно специфическое оборудование, поэтому я занимаюсь потребностями больниц, которые расположены на передовых линиях обороны. Я помогаю им с оборудованием, поскольку имею контакты с иностранными и медицинскими компаниями, производящими необходимое медицинское оборудование. С его помощью военные хирурги делают операции. Почти каждая из них – это чья-то спасенная жизнь», – говорит волонтер Степан Харченко.

В частности, он при финансовой поддержке Corteva вместе с БФ «Харьков с тобой» помог приобрести оборудование для Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове.

«Им нужно оборудование на миллионы долларов. Я спросил, что нужно в первую очередь. Оказалось, что в Харькове это электрохирургические установки. Мы при финансовой поддержке Corteva смогли купить таких четырех. А это означает, что это четыре операционных стола», – отмечает волонтер и отмечает, что с помощью этого современного оборудования уже были прооперированы сотни пациентов.

Степан Харченко добавляет, что пытается помогать военным медицинским учреждениям, которые расположены на передовых линиях обороны, поскольку именно туда привозят большое количество раненых бойцов ВСУ. Речь идет о Николаевской и Полтавской больницах.

Медицинская помощь для детей

К сожалению, война, которую в Украину принесла РФ, коснулась и самых маленьких граждан. Дети, будучи самой уязвимой категорией, также вместе со своими семьями нуждаются в поддержке и помощи. Особенно, если это касается сложных заболеваний, лечение которых требует специализированной помощи.

С началом войны многие переместились на запад Украины, в частности в Ивано-Франковск. Среди сотен тысяч перемещенных лиц тысячи семей с детьми, которые имеют пороки сердца и нуждаются в качественном лечении и наблюдении. Чтобы решить эту проблему, нужно было создать специализированный центр, который на базе Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковска при поддержке Corteva Agriscience создала команда БО «Благотворительный фонд Виктора Лещинского».

«Благодаря благотворительному пожертвованию Corteva в больнице установили медицинское оборудование: монитор пациента, модульный монитор пациента, аппарат для искусственной вентиляции легких и т.д. Такая помощь необходима, поскольку в Ивано-Франковске находится большое количество внутренне перемещенных лиц. И они нуждаются в достойном медицинском обслуживании», – сказал заместитель председателя БО «Благотворительный фонд Виктора Лещинского» Юрий Иванов.

Здравоохранение граждан – одна из задач государства, во время войны в Украине совместно с властью, волонтерами и международными партнерами взял на себя и социально ответственный бизнес. Благодаря такой синергии и поддержке как можно больше раненых военных будут спасены, а украинцы, в том числе и самые маленькие из них, получат лучший доступ к медицинским услугам, а значит, сохранят свое здоровье для восстановления Украины после Победы.