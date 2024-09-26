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Минобороны хочет разрешить военный учет онлайн: нужно ли проходить ВВК

Минобороны хочет разрешить военный учет онлайн: нужно ли проходить ВВК

Становиться на военный учет позволят онлайн. Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Минобороны предлагает разрешить становиться на военный учет онлайн

Минобороны предлагает разрешить призывникам становиться на военный учет через электронную идентификацию.

В Министерстве обороны уже разработан соответствующий законопроект, передает пресс-служба ведомства.

Планируется разрешить становиться на военный учет призывников и уточнять персональные данные по электронной идентификации в сервисе "Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста".

Кроме того, планируется ликвидировать комиссии для взятия на такой учет и отменить прохождение медицинского осмотра при взятии граждан на военный учет.

Граждане, получающие высшее образование, будут проходить медицинское освидетельствование перед практическими занятиями базовой общевойсковой подготовки.

Также будут уточнены положения о военном учете женщин, которые изъявили желание проходить базовую военную службу – непосредственно перед направлением на такую службу по их желанию они будут браться на военный учет призывников. После завершения базовой военной службы они будут браться на военный учет военнообязанных.

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Напомним, 23 сентября нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в Сухопутных войсках приняли директиву о том, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.

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