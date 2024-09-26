Минобороны хочет разрешить военный учет онлайн: нужно ли проходить ВВК

Минобороны предлагает разрешить призывникам становиться на военный учет через электронную идентификацию.

В Министерстве обороны уже разработан соответствующий законопроект, передает пресс-служба ведомства.

Планируется разрешить становиться на военный учет призывников и уточнять персональные данные по электронной идентификации в сервисе "Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста".

Кроме того, планируется ликвидировать комиссии для взятия на такой учет и отменить прохождение медицинского осмотра при взятии граждан на военный учет.

Граждане, получающие высшее образование, будут проходить медицинское освидетельствование перед практическими занятиями базовой общевойсковой подготовки.

Также будут уточнены положения о военном учете женщин, которые изъявили желание проходить базовую военную службу – непосредственно перед направлением на такую службу по их желанию они будут браться на военный учет призывников. После завершения базовой военной службы они будут браться на военный учет военнообязанных.

Напомним, 23 сентября нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в Сухопутных войсках приняли директиву о том, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.

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