Могли ли ВСУ не отдать Мариуполь: ответ генерал-лейтенанта

Имеющимися силами и средствами, находящимися в подчинении, спасти Мариуполь было невозможно. Преимущество противника было очень серьезным.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал генерал-лейтенант Алексей Павлюк, командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Что пошло не так

По словам Павлюка, удалось выйти в город, потому что мы получили удар с запада. Пройдя перешеек, мощная группировка вышла в тыл нашим подразделениям. Украинские войска сумели перегруппировать силы, но они все равно не способны были остановить пошедшую на нас армаду.

"Они (россияне – ред.) перерезали основную дорогу и группировка осталась в окружении. Мы немедленно начали проводить мероприятия по созданию группировки, чтобы пробить этот коридор. Я вывел 95-ю бригаду (95 ОДШБР – ред.), сделав перегруппировку, и начал ее готовить для проведения контрудара", – вспомнил генерал-лейтенант.

Однако вражеские войска непрестанно шли с запада трое суток, чтобы создать такую линию, при которой мы не могли ничего сделать.

"Та группировка, которая была в Мариуполе, она сковала, наверное, все, что было способно воевать и идти дальше", — говорит Павлюк.

Он подчеркнул, что по сути группировка Мариупольская спасла юг от полного отрезания Украины от Черного моря. Ударное сделать не получилось, потому что пошла другая группировка, которую со стороны Харьковской области опять противник перегруппировал, сосредоточил и через Изюм нанес удар нам в спину.

"Я вынужден был этой бригадой закрыть и эту щель, которую они нашли. Бригада отлично справилась", – рассказал Павлюк.

Харьковская группировка была остановлена, нанесено достаточно мощное поражение. Противник, понеся потери, остановился и началась позиционная оборона.

"Где-то с середины марта мы стабилизировали линию и перешли к позиционной обороне. Уже никаких прорывов, столь больших не было. Это позволило провести перегруппировку, доукомплектовать свои войска и дальше держать эту линию. Самое главное – это дало возможность сковать огромные силы противника вокруг восточной группировки войск", – заметил генерал-лейтенант.

Как признал Павлюк, наличными силами и находящимися в подчинении средствами спасти город было невозможно. Преимущество противника было примерно от 1 до 10, которое противник собрал в том направлении.

"Поэтому для прорыва мне нужно было 3-4 бригады как минимум, чтобы провести контрударную операцию. У меня одна была бригада и неполная, которую я снял с переднего края. Учитывая удар с севера, мне нужно было спасти, потому что если бы они выполнили свою задачу, опять же 10 бригад были бы в окружении", – пояснил он.

Напомним, в оккупированном Мариуполе 19 февраля были слышны взрывы, во время которых местные жители заявили о падении охваченного огнем самолета.

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