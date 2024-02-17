В Мариуполе рассказали о ситуации со светом и теплом

Центр оккупированного Мариуполя находится без электроснабжения и отопления. В частности, речь идет о жителях улиц Куинджи, Георгиевской, Итальянской и проспекте Мира.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Пятый день без света и тепла…на улице минус, в доме 8 градусов!", – сообщают горожане.

Люди говорят, что обращались в коммунальные службы, которые жалуются из-за нехватки кадров и маленьких зарплат. Мол, никто не хочет работать. Жители города возмущены, но, ожидаемо, что так называемая "администрация" также игнорирует их проблемы.

"В оккупации продолжается коммунальный коллапс. Захватчики полностью провалили подготовку к зиме, а теперь не справляются с аварийными ситуациями", – отмечают в горсовете.

Напомним, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин цинично заявил, что к началу февраля 2024 года почти все многоквартирные дома Мариуполя были восстановлены. Мариупольцы же утверждают: все совсем не так.

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