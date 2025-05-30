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- Украина
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Молодые врачи могут получат 200 тысяч гривен: какие условия
200 тысяч гривен — такую выплату получат молодые врачи, если трудоустроятся в селах или зоне боевых действий.
Выпускники медицинских вузов, которые трудоустроятся в сельских больницах или в зонах боевых действий, смогут получить единовременную выплату в размере 200 тысяч гривен.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Это действенная поддержка молодых специалистов и средство преодоления кадрового дефицита медиков на местах», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, на какие исследования больше не может направить семейный врач.