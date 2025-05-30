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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Молодые врачи могут получат 200 тысяч гривен: какие условия

200 тысяч гривен — такую выплату получат молодые врачи, если трудоустроятся в селах или зоне боевых действий.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Врач

Врач / © Freepik

Выпускники медицинских вузов, которые трудоустроятся в сельских больницах или в зонах боевых действий, смогут получить единовременную выплату в размере 200 тысяч гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Это действенная поддержка молодых специалистов и средство преодоления кадрового дефицита медиков на местах», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, на какие исследования больше не может направить семейный врач.

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