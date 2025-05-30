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Молоді лікарі можуть отримають 200 тисяч гривень: які умови
200 тисяч гривень — таку виплату отримають молоді лікарі, якщо працевлаштуються у селах чи зоні бойових дій.
Випускники медичних вишів, які працевлаштуються у сільських лікарнях або в зонах бойових дій, зможуть отримати одноразову виплату у розмірі 200 тисяч гривень.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Це дієва підтримка молодих спеціалістів та засіб подолання кадрового дефіциту медиків на місцях», — йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, на які дослідження більше не може направити сімейний лікар.