Молоді лікарі можуть отримають 200 тисяч гривень: які умови

Лікарка / © Freepik

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Випускники медичних вишів, які працевлаштуються у сільських лікарнях або в зонах бойових дій, зможуть отримати одноразову виплату у розмірі 200 тисяч гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це дієва підтримка молодих спеціалістів та засіб подолання кадрового дефіциту медиків на місцях», — йдеться в повідомленні.

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Раніше ми писали, на які дослідження більше не може направити сімейний лікар.