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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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71
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Молоді лікарі можуть отримають 200 тисяч гривень: які умови

200 тисяч гривень — таку виплату отримають молоді лікарі, якщо працевлаштуються у селах чи зоні бойових дій.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Лікарка

Лікарка / © Freepik

Випускники медичних вишів, які працевлаштуються у сільських лікарнях або в зонах бойових дій, зможуть отримати одноразову виплату у розмірі 200 тисяч гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це дієва підтримка молодих спеціалістів та засіб подолання кадрового дефіциту медиків на місцях», — йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, на які дослідження більше не може направити сімейний лікар.

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