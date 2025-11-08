Момент попадания "Шахеда" в Днепре — видео

"Шахед" / © iStock

Ночью российский дрон попал в многоэтажку в Днепре. По последним данным, трое погибших. На месте попавшего на видео удара работают спасатели.

По последним данным, трое погибших. Возник пожар, который спасатели ликвидировали.

Во время проведения аварийно-спасательных работ чрезвычайники спасли 28 человек, в том числе 5 детей.

Напомним, оккупанты массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Полтавской области ночью в субботу, 8 ноября. Под ударами находились ТЭЦ и ГЭС. В Кременчуге и Горишних Плавнях отсутствует электроснабжение, вода, отопление, не работает электротранспорт.