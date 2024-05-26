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Мониторинговые каналы рассказали, чем ночью атаковали Украину

Мониторинговые каналы рассказали, чем ночью атаковали Украину

Ракетная атака продолжалась 2 часа 20 минут. / Фото: Pexels

Ракеты Х-101/555 преодолели около двух тысяч километров.

Врагом в ночь на 26 мая были применены:

Ракеты Х-101/555 преодолели наибольшую дистанцию в 2070 км, прежде чем достигли Староконстантинова Хмельницкой области.

Ракетная атака продолжалась 2 часа 20 минут.

Атака БпЛА длилась ровно 5 часов – информируют мониторинговые каналы.

Подробности следует ожидать от местных администраций.

Также МиГ-31К пошел на посадку и потому была объявлена воздушная тревога, но не повсюду.

Напомним, что исчезновение света в Хмельницкой области и прилет в Винницкой области — это первые известные последствия очередной атаки России на Украину.

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