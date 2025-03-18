Мужчины за границей смогут стать на военный учет без ТЦК — Верещук

Речь идет о гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут встать на военный учет без посещения ТЦК и прохождения ВЛК.

Об этом сообщила 18 февраля заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.

Верещук провела межведомственное рабочее совещание по вопросам военного учета наших граждан за границей.

"Договорились, что Минобороны в недельный срок внесут проект постановления, по которому: граждане в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут стать на военный учет без посещения ТЦК и без прохождения ВЛК (сейчас это разрешено гражданам от 18 до 25 лет)", — сообщила она.

Напомним, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, являющиеся гражданами Украины, но находящиеся за границей и подавшие документы до 25 апреля 2024 года в госпредприятие "Документ", могут получать изготовленные паспорта.

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