В Украине подорожает оформление паспортов: во сколько это обойдется

С 1 января подорожает оформление паспортов. Причина заключается в росте цен на бланки отдельных документов.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

Удорожание паспортов

Подробности

Внутренние документы будут производиться по следующим ценам:

паспорт гражданина Украины (ID-карта) впервые — бесплатно;

паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней — 558 грн;

паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 10 рабочих дней — 928 грн;

"В этой связи росла и общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также вид на временное и постоянное проживание в Украине", — говорится в сообщении.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу будет стоить 1042 грн. или 1682 грн. (стандартные сроки или срочный).

Ранее говорилось, что паспортный сервис Украины временно приостановил выдачу и оформление паспортных документов.

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