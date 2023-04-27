"Мы добьем этот вопрос" — Резников о поставках в Украину самолетов

Украина получит от союзников авиацию. Однако для начала партнеры должны сделать подсчеты и решить, кто и сколько самолетов готовы передать. Только после этого будет принято соответствующее решение.

Об этом глава Минобороны Алексей Резников сказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, сегодня в вопросе поставки самолетов главный фактор – практичность, ведь это очень дорогая техника.

"Самолеты — это самое дорогое. Соответственно, дать самолеты, потом их обслуживать, плюс ракеты и бомбы к ним — это очень дорого. Поэтому, принимая решение, надо понимать — все ли готовы под этим подписаться. Вот под танками подписались и видим: кто-то четыре дает, кто шесть… Не двести, не триста", — объяснил Резников.

Глава Минобороны добавил, что ключевое решение в этом вопросе все равно за США, а "они очень прагматические и считают деньги".

"И это нормально, это жизнеспособно. Потому что у нас есть партнеры, которые нам что-то дали, а потом говорят: обслуживать дальше вас мы не можем, у нас нет ресурса, если хотите — покупайте. Тоже вроде бы справедливо... И с самолетами тоже самое. Когда будет подсчитано, кто сколько готов дать и поддерживать на должном уровне — тогда решение будет принято", — объяснил Резников.

По его словам, сейчас ключевая задача Украины и партнеров — обеспечение защитников запчастями, обслуживанием, ремонтом и боеприпасами к тем системам, которые уже прибыли на фронт: "от снайперской винтовки до "Хаймарса" и танка".

"По самолетам — я уверен, мы добьем этот вопрос", — подчеркнул Резников.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников после заседания в формате "Рамштайн" сообщил о том, что западные партнеры будут поставлять для защиты неба над Украиной наземные системы противовоздушной обороны, а следующим этапом переговоров по военной помощи будут поставки боевых самолетов.

Читайте также: