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На Днепропетровщине три громады остались без водоснабжения

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
577
Время на прочтение
1 мин
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На Днепропетровщине три громады остались без водоснабжения

На Днепропетровщине три общины остались без водоснабжения. Скриншот с видео.

В Криворожском районе три громады остались без воды.

В Криворожском районе Днепропетровской области в результате обмеления Каховского водохранилища полностью прекратилось водоснабжение в Грушевской громаде, частично – в Апостоловской и Зеленодольской громадах.

Об этом сообщил глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко.

"Пока без воды осталась Грушевская громада, частично Апостоловская и частично — Зеленодольская. Но там работает график подвоза воды, на сегодняшний день коммунальные предприятия привозят людям воду, поэтому не нужно паниковать", — отметил он.

На остальной территории района вода подается по графику.

Начальник РВА призвал жителей к экономии, в частности, не использовать питьевую воду для полива приусадебных участков.

Напомним, в "Энергоатоме" рассказали об уровне воды в пруде-охладителе ЗАЭС и есть ли угроза для атомной станции.

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Дата публикации
Просмотры
577
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