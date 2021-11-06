На границе с Россией задержаны двое нарушителей

Один из них оказался гражданином Азербайджана, которому был запрещен въезд в Россию.

Во время патрулирования украино-российского участка границы военнослужащие Луганского отряда, выполняющие задачи в составе Объединенных сил, задержали двух нарушителей.

Об этом сообщили в субботу, 6 ноября, в пресс-службе ГПСУ.

Гражданин Азербайджана, пытавшийся попасть в Россию, был задержан в селе Милово, где он ждал сигнала от проводника — тот должен был маякнуть ему фонарем с российской стороны границы и давал указания, куда двигаться, по мобильному телефону.

Во время задержания азербайджанец, которому власти РФ запретили въезд в страну, пытался бежать от пограничников, но они его догнали.

Накануне вечером на этом же направлении охранники границы задержали еще одного человека.

“Нарушить украинско-российскую границу пытался 27-летний гражданин Украины. На совершение правонарушения мужчину подтолкнуло то, что у него не было заграничного паспортного документа, но было большое желание попасть к сестре, которая якобы проживает в России. Однако попытка пройти незаметным также потерпела фиаско”, — говорится в сообщении.

На обоих нарушителей составлены материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Дальнейшую их судьбу будет определять суд.

Напомним, ранее Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил белорусских силовиков в том, что они строят инфраструктуру для переправы нелегальных мигрантов.

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