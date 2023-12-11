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На границе Словакии и Украины заблокирован пропускной пункт: детали

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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На границе Словакии и Украины заблокирован пропускной пункт: детали

Очередь на границе/Иллюстративный фото / Фото: Facebook / Vasyl Zvarych

В очередях стоит более тысячи грузовиков.

Движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое" заблокировано. Действия осуществляют представители союза перевозчиков Словакии.

Об этом сообщает ГНСУ.

Подробности

В ведомстве ссылаются на информацию от словацких пограничников. Отмечается, что перевозчики ограничивают движение грузовиков, следующих из Украины в сторону Словакии. Однако на выезд из Словакии движение грузовиков пока не блокируется.

"Перед пунктом пропуска "Ужгород", смежным словацкому "Вишне Немецкое", в электронной очереди на выезд в Словакию находятся 1263 грузовика", — сообщили в ГСЧС.

Пропуск легковых автомобилей и автобусов осуществляется в штатном режиме.

Ранее стало известно, что словацкие перевозчики возобновляют блокировку украинских фур на границе.

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Дата публикации
Просмотры
37
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