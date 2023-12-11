На кордоні Словаччини й України заблокували пропускний пункт: деталі

Рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецьке" заблокований. Дії здійснюють представники спілки перевізників Словаччини.

Про це повідомляє ДПСУ.

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У відомстві посилаються на інформацію від словацьких прикордонників. Зазначається, що перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини. Проте на виїзд зі Словаччини рух вантажівок наразі не блокують.

"Перед пунктом пропуску "Ужгород", суміжним словацькому "Вишнє Нємецке", в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1263 вантажівки", – повідомили у ДСНС.

Натомість пропуск легкових автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі.

Раніше стало відомо, що словацькі перевізники відновлюють блокування українських фур на кордоні.

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