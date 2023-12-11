На кордоні Словаччини й України заблокували пропускний пункт: деталі

У чергах стоїть понад тисяча вантажівок.
Рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецьке" заблокований. Дії здійснюють представники спілки перевізників Словаччини.
Про це повідомляє ДПСУ.
Деталі
У відомстві посилаються на інформацію від словацьких прикордонників. Зазначається, що перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини. Проте на виїзд зі Словаччини рух вантажівок наразі не блокують.
"Перед пунктом пропуску "Ужгород", суміжним словацькому "Вишнє Нємецке", в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1263 вантажівки", – повідомили у ДСНС.
Натомість пропуск легкових автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі.
Раніше стало відомо, що словацькі перевізники відновлюють блокування українських фур на кордоні.
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