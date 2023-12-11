"Полював" на військові аеродроми та полігони Одещини: подробиці справи агента РФ (фото)

Як встановило слідство, засудженим є працівник однієї з місцевих лікарень, який мав прокремлівські погляди і періодично оприлюднював їх на сторінках російських Телеграм-каналів.

До 15 років тюрми засудили зрадника, а саме агента Росії, який розвідував місця базування та переміщення Сил оборони на Одещині.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Громадянин намагався виявити і передати окупантам точні координати можливих пунктів дислокації військових аеродромів та навчальних центрів ЗСУ на території регіону.

До 15 років тюрми засудили агента Росії Фото: СБУ

Також він зосередив увагу на місцях найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки ЗСУ у різних районах області.

У разі отримання розвідданих загарбники планували використати їх для планування нових та коригування повторних повітряних атак на Одещину, в тому числі із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

За повідомленням слідства, співробітники СБУ спрацювали на випередження та своєчасно викрили російського агента. Вони задокументували злочинні дії і затримали його у серпні 2022 року. Тим самим було зірвано реалізацію ворожих планів з підготовки серії повітряних ударів по стратегічно важливих об’єктах в області.

Суд призначив зловмиснику 15 років тюрми.

Засуджений працював в одній з місцевих лікарень і мав прокремлівські погляди. Він періодично оприлюднював їх на сторінках російських пабліків. Так його помітили окупанти, які влітку 2022 року дистанційно завербували його через спілкування в популярному месенджері.

Для збору розвідінформації зрадник самостійно об’їжджав територію регіону і приховано фіксував місця базування або маршрути руху українських військ.

Отримані відомості він передавав агресору у вигляді позначення локацій українських об’єктів на електронних картах з детальним описом, зокрема щодо орієнтовної кількості особового складу і техніки Сил оборони.

На підставі зібраних доказів суд визнав російського агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України та призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Миколаєві також затримано агента РФ, який готувався до "евакуації" після коригування повітряних ударів по місту. Зрадник також розвідував позиції та маршрути руху ЗСУ в області.

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