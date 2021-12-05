На Харьковщине с восьмого этажа упал лифт с людьми (видео)

На Харьковщине с восьмого этажа упал лифт с людьми (видео)

В полиции же по факту произошедшего открыли уголовное производство.

В поселке Песочин Харьковской области в одной из многоэтажек упал лифт с людьми. Летел он с восьмого этажа.

Об этом пишет издание Newsroom.

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Как стало известно, происшествие случилось на улице Набережный въезд. Там в лифтовую кабину вошли четыре человека, включая трехлетнего ребенка.

"Нажали кнопку вызова лифта, зашел отец, невестка с ребенком и брат. Мгновенно закрывается внешняя дверь, и я в щель двери вижу, как лифт резко пошел вниз. Внутренняя дверь лифта не закрылась, кнопки они не нажимали. По пути срабатывали клинья, было два удара, они тормозили лифт, перед тем как упасть на первый этаж", — рассказала изданию родственница пострадавшей семьи Татьяна.

Люди из кабины впоследствии выбрались сами. После чего вызвали на место происшествия медиков и полицию. Приехала и лифтовая компания, которая опечатала лифт до проведения экспертизы.

В результате инцидента никто серьезно не пострадал. В полиции же по факту случившегося открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 275 (“Нарушение касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений”) УК Украины.

Напомним, что в Киеве горела многоэтажка: пришлось эвакуировать три десятка человек.

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