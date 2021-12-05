Беларусь обвинила Украину в "нарушении границы" и вручила ноту протеста военному атташе

Государственная пограничная служба уже опровергла обвинения белорусской стороны.

Министерство обороны Беларуси 5 декабря вручило военному атташе Украины ноту протеста из-за якобы "нарушения границы" страны.

Об этом говорится на сайте Минобороны Белоруссии.

Украинский дипломат, в частности, был вызван в департамент международного военного сотрудничества за якобы "частые нарушения границы Беларуси со стороны Украины". Беларусь пошла на такой шаг из-за инцидента 4 декабря, когда в районе села Новая Рудня зафиксировали, по их словам, незаконное пересечение границы украинским вертолетом.

В Минске считают, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов.

"Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины", — считают в тамошнем Минобороны.

Также в Беларуси говорят, что совокупность указанных фактов, по их мнению, свидетельствует о возможности "возникновения угрозы безопасности страны в южном направлении".

Напомним, 4 декабря официальный Минск выступил с заявлением, что, мол, во время учений украинский вертолет Ми-8 залетел вглубь Беларуси на один километр и летел на высоте около 100 метров. Даже опубликовали видео полета вертолета над лесом и дорогой.

Однако в Госпогранслужбе опровергли заявления о пересечении границы с Беларусью, заявив, что информация белорусской стороны о нарушении воздушного пространства вертолетом Ми-8 со стороны Украины не соответствует действительности.

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