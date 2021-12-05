На Харківщині з восьмого поверху впав ліфт з людьми (відео)

В поліції ж за фактом того, що сталося, відкрили кримінальне провадження.
У селищі Пісочин Харківської області в одній із багатоповерхівок впав ліфт з людьми. Летів він з восьмого поверху.
Про це пише видання Newsroom.
Як стало відомо, подія сталася на вулиці Набережний в'їзд. Там до ліфтової кабіни увійшли чотири особи, включаючи трирічну дитину.
"Натиснули кнопку виклику ліфта. Зайшов батько, невістка з дитиною і брат. Миттєво зачиняються зовнішні двері, і я в щілину двері бачу, як ліфт різко пішов вниз. Внутрішні двері ліфта не зачинилися, кнопки вони не натискали. По дорозі спрацьовували клини, два удари, вони гальмували ліфт, перед тим, як впасти на перший поверх", — розповіла родичка постраждалої родини Тетяна.
Люди з кабіни згодом вибралися самі. Після чого викликали на місце події медиків та поліцію. Приїхала і ліфтова компанія, яка опечатала ліфт до проведення експертизи.
Внаслідок інциденту ніхто серйозно не постраждав. У поліції ж за фактом того, що сталося, відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 275 (“Порушення щодо безпечної експлуатації будівель та споруд”) КК України.
Нагадаємо, що у Києві горіла багатоповерхівка: довелося евакуювати три десятки людей.
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