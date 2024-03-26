На коррупции разоблачили двух депутатов Сумского облсовета: детали

Правоохранители задержали фигурантов во время передачи взятки.

Сотрудники СБУ совместно с НАБУ разоблачили в коррупции двух депутатов Сумского облсовета. Чиновники предлагали деньги руководству военной администрации областного центра.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Что известно

Как отмечают в ведомстве, подозреваемые хотели "пролоббировать" объединение нескольких местных медучреждений в одну больницу, а также согласовать кандидатуру ее руководителя. За это предлагали 100 000 долларов.

"Таким образом фигуранты планировали установить "контроль" за распределением бюджетного финансирования вновь медучреждения. Кроме того, после реорганизации они предлагали руководству города регулярные "проценты" от объема госфинансирования для новой больницы", — сообщили в СБУ.

На коррупции разоблачили двух депутатов Сумского облсовета

Оба депутата задержаны "на горячем". Они как раз передавали первую часть суммы – 50 000 долларов.

На коррупции разоблачили двух депутатов Сумского облсовета / Фото: Служба безопасности Украины

Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Напомним, НАБУ и САП возбудили дело против главы АМКУ Кириленко после громкого сюжета СМИ.

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