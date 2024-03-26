На корупції викрили двох депутатів Сумської облради: деталі

Правоохоронці затримали фігурантів під час передачі хабаря.

Співробітники СБУ спільно з НАБУ викрили на корупції двох депутатів Сумської облради. Посадовці пропонували гроші керівництву військової адміністрації обласного центру.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Що відомо

Як зазначають у відомстві, підозрювані хотіли "пролобіювати" об'єднання декількох місцевих медзакладів в одну лікарню, а також погодити кандидатуру її очільника. За це пропонували 100 000 доларів.

"У такий спосіб фігуранти планували встановити «контроль» за розподілом бюджетного фінансування новоствореної медустанови. Крім того, після реорганізації вони пропонували керівництву міста регулярні "відсотки" від обсягу держфінансування для нової лікарні", – повідомили в СБУ.

На корупції викрили двох депутатів Сумської облради

Обох депутатів затримали "на гарячому". Вони саме передавали першу частину суми – 50 000 доларів.

На корупції викрили двох депутатів Сумської облради / Фото: Служба безпеки України

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Нагадаємо, НАБУ та САП порушили справу проти голови АМКУ Кириленка після гучного сюжету ЗМІ.

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