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На Прикарпатье с подвесной кладки в пропасть упал 5-летний мальчик

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На Прикарпатье с подвесной кладки в пропасть упал 5-летний мальчик

Фото: УГСЧС в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области пятилетний мальчик упал с кладки в пропасть.

Несчастный случай произошел в селе Город в Косовском районе в четверг, 12 мая. Ребенок упал с подвесного мостика в пропасть.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что глубина пропасти была шесть метров. Мальчик провалился, катался на велосипеде вместе со своим братом.

До прибытия спасателей мальчика из пропасти вытащили очевидцы. Затем его передали работникам экстренной медицинской помощи. Ребенка транспортировали в Косовскую центральную районную больницу.

Как сообщалось, в Житомирской области в колодце нашли тело младенца. Тело мальчика обнаружили хозяева сельского дома. Горе-матерью оказалась 39-летняя местная жительница. Женщина ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем.

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