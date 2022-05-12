Вступление Финляндии в НАТО пройдет "гладко и быстро" — Столтенберг

Вступление Финляндии в НАТО пройдет "гладко и быстро" — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Финляндии укрепит как Альянс, так и саму страну.

По его словам, вступление Финляндии в НАТО пройдет "гладко и быстро".

Об этом сообщает BBC.

"Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло примут в НАТО, а процесс вступления пройдет гладко и быстро", – заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что Финляндия является одним из ближайших партнеров НАТО и членом Европейского Союза. Страна имеет "зрелую демократию", поэтому внесет важный вклад в евроатлантическую безопасность.

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинистио и премьер-министр Санна Марин 12 мая официально объявили о поддержке вступления страны в НАТО.

Как Финляндия готовится к вступлению в НАТО

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