Вступ Фінляндії до НАТО мине "гладко і швидко" — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членство Фінляндії зміцнить як Альянс, так і саму країну.
За його словами, вступ Фінляндії до НАТО мине "гладко і швидко".
Про це повідомляє ВВС.
"Якщо Фінляндія вирішить подати заявку, її тепло приймуть до НАТО, а процес вступу пройде гладко і швидко", - заявив Столтенберг.
Він наголосив, що Фінляндія є одним із найближчих партнерів НАТО та членом Європейського Союзу. Країна має "зрілу демократію", тому зробить важливий внесок у євроатлантичну безпеку.
Нагадаємо, президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністерка Санна Марін 12 травня офіційно оголосили про підтримку вступу країни до НАТО.
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