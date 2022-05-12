На Прикарпатті з підвісної кладки в прірву впав 5-річний хлопчик

В Івано-Франківській області п'ятирічний хлопчик впав з кладки у прірву.
Нещасний випадок стався у селі Город, що в Косівському районі, у четвер, 12 травня. Дитина впала підвісного містка в прірву.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.
Зазначається, що глибина прірви була шість метрів. Хлопчик провалився, катався на велосипеді разом зі своїм братом.
До прибуття рятувальників хлопчика з прірви витягли очевидці. Потім його передали працівникам екстреної медичної допомоги. Дитину транспортували до Косівської центральної районної лікарні.
Як повідомлялося, у Житомирській області у колодязі знайшли тіло немовляти. Тіло хлопчика виявили господарі сільського обійстя. Горе-матір'ю виявилася 39-річна місцева мешканка. Жінка веде асоціальний спосіб життя, зловживає алкоголем.
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